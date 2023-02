Presidente de Herediano a Chope: "Me comporté como un aficionado"

Retana afirmó que "no creo que haya sido adecuado, reitero mis disculpas, me dejé llevar, probablemente, por las emociones (...) reconozco porque fallé. Me comporté como un aficionado, pido disculpas por eso. Pero por el otro lado, salgo a defender a mi equipo".

Luego del triunfo 1-0 ante los florenses, Wanchope afirmó que iba a ser la última vez que se refería a los árbitros.



"Hace dos días hablamos de esto, don Leo (Vargas), presidente del equipo, me sugirió no hablar más de los árbitros, pero yo les voy a decir que voy a hablar por última vez, se lo prometo a Don Leo, jugadores y afición en general", comenzó Wanchope.



Acto seguido dijo unos datos que, según su criterio, lo llevaron a preparar el partido frente al Team.



"Hay unos datos que me llevaron a preparar este partido, yo dije que no iba a ser más inocente. En la temporada anterior, de los 18 partidos, en ocho de ellos, los rivales de Heredia quedaron con uno o dos expulsados.Yo les dije a los jugadores que no reclamáramos porque nos sacan una amarilla, ese dato incide en la preparación de la semana", reveló Wanchope.



El estratega brumoso siguió con algunas cifras arbitrales, como por ejemplo estas dos: "Siete de los 10 rivales de Herediano finalizaron el partido con menos de 11 jugadores, Santos, Sporting, Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Puntarenas y San Carlos sufrieron explusiones ante Herediano. Guadalupe, Grecia y Guanacaste no recibieron rojas en sus partidos ante Herediano. Además, el Team terminó con 10 jugadores solo en tres partidos. Había que tomar esos datos. Casualidad o no, es un dato importante para yo prepararme y apoyar a los muchachos. Por eso la presión que yo tenía".



"Y ya no vuelvo a hablar más de este tema", concluyó su mensaje.