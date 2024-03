Presidente de Comisión Antidopaje aclara inquietudes de Jafet Soto sobre caso de "Cubo" Torres

"Me gustaría que se hiciera conciencia, el señor Baldizón, el doctor que dirige el tema del doping en este país, él sí tiene arroz y frijoles, su salario asegurado, su trabajo. Él tiene que ser más responsable porque esto es fútbol y esto es inmediatez, él no puede sesionar cuando quiera (...) Hay un jugador que no está sancionado, lo que está es inhabilitado, yo quiero que me expliquen, o está castigado o no", cuestionó Soto en declaraciones a Teletica Radio.



Y agregó: "¿Qué pasa si la prueba B del Cubo (Torres) sale en cero, que no tenga nada? Eso es una posibilidad muy grande por la cantidad que le salió en la primera muestra. El señor Baldizón se tiene que poner a trabajar porque está jugando con la comida y la boca de alguien, es una ingratitud, cómo es posible que no hagan la sesión, si el señor no tiene tiempo entonces que salga de la Comisión, necesitamos definir esto, pero este señor sesiona cuando quiera. Nuestro jugador y afición merece respeto. Entiendo que hay un proceso, pero no tenemos idea de cuáles son los tiempos".