¿Por qué Randall Leal firmó con Herediano?

El paso de Randall Leal al Herediano, proveniente del DC United de la MLS, tuvo como condimento el hecho de que prefiriera los colores rojiazules antes que los morados de Saprissa.

El volante fue claro en las razones para escoger la casa florense.

“Al final de cuentas, la mejor decisión para mí era venir al Club Sport Herediano y fue el equipo que se me acercó y siempre me quiso ayudar”, explicó, al tiempo que recordó la relación que une a su padre con Jafet Soto.

Para Leal también es importante el presente de la institución herediana.

“Vengo a entregarlo todo, lo mejor de mí. He encontrado gente muy profesional que me va a ayudar a estar siempre al 100% y entregar todo lo mejor para este equipo, que para nadie es un secreto que ha venido haciendo las cosas muy bien”, comentó.

Leal se une a Keysher Fuller y a los mexicanos Everardo Rubio y José de Jesús Tepa González como los refuerzos que ha anunciado el equipo.

“Creo que Herediano era el equipo indicado para mí en este momento. Tiene jugadores muy buenos, muy competitivos. Están haciendo cosas muy positivas para el futuro del fútbol de Costa Rica, como el estadio”, concluyó.



