¡Por fin! Comisión de Arbitraje revela audio y video de polémica jugada en el Liga-Herediano

La Comisión de Arbitraje liberó este viernes a las 8:21 p. m. el audio y el video del análisis del VAR de la polémica jugada en el juego entre Alajuelense y Herediano (1-1).

La acción se dio entre el defensor herediano Keyner Brown y el manudo Ángel Zaldívar.

El árbitro Juan Gabriel Calderón señaló penal, pero luego de analizar las tomas en el VAR decidió no pitarlo.

Acá puede observar el análisis del VAR:

Teletica.com constató con Telecable que las imágenes que se suministran a la prensa sobre el audio y video del VAR son seleccionadas por la Comisión de Arbitraje.

Este medio consultó este jueves al departamento de prensa de la Federación, por qué no habían hecho públicos el video y el audio del Videoarbitraje si la acción fue tan polémica, pero no se obtuvo respuesta.



Fue hasta este viernes cuando ya se liberó el audio y el video del análisis del Videarbitraje.

Antecedente.

Sobre una situación similar, este medio había consultado el 19 de mayo de 2025: ¿Quiénes eligen cuáles audios del VAR se hacen públicos? Y en esa oportunidad también: ¿Por qué no se reveló el audio del VAR de la acción de Ronaldo Araya de Herediano y el árbitro asistente Diego Salazar?

"Las decisiones técnicas y de contenido son compartidas por parte de la coordinación de la Comisión de Arbitraje, y la selección de las jugadas se realizará de acuerdo con el nivel de importancia o de duda que generen", respondieron en aquella oportunidad.

Jafet Soto: "Si quieren volvemos a jugar para que piten el penal y dejen de llorar"

El presidente de Herediano, Jafet Soto, participó en Teletica Deportes Radio el pasado lunes y consultado sobre el lanece, Soto fue directo y no se guardó nada.

"Eso siempre va a pasar en cualquier parte del mundo, acá lo que tenemos que aprender es que tenemos que meter más cámaras, más tecnología, más instrumentos que no tienen los árbitros", dijo Soto.



Y agregó: "Pero tenemos que aprender todos los demás de que la campaña que hay desde el sábado que tienen algunos medios y todo. Si quieren volvemos a jugar para que piten el penal y dejen de llorar”.