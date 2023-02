Polémica entre Jafet Soto y Paulo Wanchope: las 10 frases más picantes

Juan Carlos Retana en Teletica Radio: "No creo que haya sido adecuado, reitero mis disculpas, me dejé llevar, probablemente, por las emociones (...) reconozco porque fallé. Me comporté como un aficionado, pido disculpas por eso. Pero por el otro lado, salgo a defender a mi equipo".



Jafet Soto en conferencia: “Con el tema de los árbitros y lo que dijo Paulo, debería ser más claro. Yo puedo decir que el arbitraje del domingo fue terrible y me he quejado 10 años, cinco años y un año, pero nunca he puesto la honestidad de los árbitros en duda, creo que eso que hizo Paulo es muy delicado".



Jafet Soto en conferencia: "Entiendo que su carrera como técnico no soporta un fracaso más, también lo entiendo. También entiendo que su carrera como técnico ha sido regular-mala, quiere justificar, por lo que dijo, estaba preparado para perder. El discurso fue que él ya sabía que iban a expulsar un jugador".



Jafet Soto en conferencia: “Su carrera no soporta un fracaso más. Se agarra de cualquier cosa para justificar su rendimiento. Le deseo lo mejor, no es mi amigo, estuvimos juntos en una generación, pero no es mi amigo. Indudablemente, hay situaciones de rendimiento que no se pueden justificar con historias. Su frustración como técnico es grande".



Respuesta de Paulo Wanchope a Jafet Soto y Juan Carlos Retana: “Hay que tener argumentos para discutir y decir las cosas, es evidente que ellos no la tienen, a Jafet lo conozco hace mucho tiempo y yo ahora no voy a gastar más tiempo en él. De lo que hemos escuchado en su vida profesional nunca nos ha dejado nada bueno. Que peleen solos, yo no tengo por qué pelear, no tengo por qué responderles".