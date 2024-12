Polémica en el primer minuto: Analistas arbitrales no ven penal en gol de la Liga

En solo los primeros minutos de la final entre Alajuelense y Herediano y ya se generó la primera polémica.

A los 50 segundos de juego, el árbitro Keylor Herrera pitó una jugada de penal de Elías Aguilar sobre Celso Borges, que fue sancionada como penal y le permitió a la Liga abrir el marcador.

Sin embargo, dos analistas arbitrales consultados por Teletica.com aseguraron que la acción tuvo que revisarse más, pero coinciden en que no era penal.

Por su parte, Orlando Portocarrero también aseguró que la acción no es pena máxima.

“La repetición no es clara, solo se da una sola repetición y a mí me parece que se equivoca el árbitro en dar penal, eso es hombro con hombro, lo que en inglés es el famoso challenge donde ellos van en disputa del balón con una carga leal, ahí no hay nada. Me parece a mí que se equivoca Herrera en este caso”, mencionó el exárbitro.