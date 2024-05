Pity Altamirano: “No tengo ninguna duda del once que pondremos para la semifinal”

El entrenador de Herediano, Héctor Altamirano, aseguró que no quiere sorpresas para la semifinal ante Alajuelense, y que desde ahora, ya tiene definido el once estelar para la siguiente ronda.​

El juego de ida de la semifinal será este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto.

​Estas fueron las declaraciones más destacadas:

Esfuerzo: Es mi manera de dirigir, nos costó un poco interpretar lo que mostró el rival, pero nada, contento con todo lo que se hizo. Ahora viene la parte bonita que a todos nos gusta.

Alajuelense: Vendrá un partido complicado, hay que disfrutarlo, hay que meterle con todo, el equipo está muy motivado para lo que viene.

Once: Nosotros tenemos claro el once aunque el equipo puede modificar. Estamos tranquilos porque recuperamos jugadores y trataremos de tenerlos a todos atentos. No tengo ninguna duda del once que pondremos para esta semifinal.

Cambio de Aarón Cruz: Lo de Aarón estaba planificado así, ya teníamos diseñado que le íbamos a dar descanso, él está bien.

Pequeña reunión: Me da gusto, el equipo está fuerte y consciente de lo que somos. Siempre es bueno que el grupo se reúna y saque sus conclusiones.

Cerrar de local la semifinal: Nosotros tenemos claro que son 180 minutos y hay que trabajarlo, los partidos de ida son muy cerrados, pero tenemos esa ventaja.