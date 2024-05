Pity Altamirano: "Mañana es un día para volvernos más heredianos que nunca"

El técnico de Herediano, Héctor El Pity Atamirano,

El juego de vuelta será este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

La serie marcha 1-0 a favor de los rojinegros.

Declaraciones más destacadas de Altamirano:

Quién estará en el banquillo tras su expulsión: Es un tema que vamos a platicar, no lo hemos tocado, estamos centrados en el plan de partido. Nos sentaremos a hablar. Yo confío en todos los que están acá. Eligiremos la mejor decisión para que el equipo esté bien centrado. No lo hemos charlado, hemos estado enfocados en la recuperación del equipo.

Virtud: Tenemos ganas de trascender, los muchachos están conscientes de lo que nos jugamos. No nos ha hecho mucho ruido de lo que se dice de nosotros. Yo les he pedido que sigamos creyendo en el proyecto y en lo trabajado. Mañana es un día para volvernos más heredianos que nunca.

Preparación: Estamos bastante bien, muy concentrados y con ganas de que ya esté el partido. El ánimo en el plantel está bastante bueno, hay que enfocarnos y preparar el plan de partido, pero el equipo está listo.

Juego: Será un partido cerrado, cambia las intenciones de cada uno. Queremos buscar el arco rival, pero no nos descuidaremos. Cambiará las intenciones de cada uno.

Falta de gol del equipo: Al final, yo entiendo al fútbol como algo muy integral en todas las fases del juego. Yo no descarto nada, pondré al mejor once posible. Mañana no puedo cambiar tanto en esa situación.

Qué se puede cambiar: Debemos recuperar todo el vértigo que tenemos, recuperamos jugadores que nos lo van a dar. Tenemos claro cómo les haremos daño. Al final el partido de mañana es el más importante que tenemos.

Plan:

Lo que nos dará ventaja será nuestro plan de juego. En un partido la concentración es más importante que la cancha. Nuestra afición tiene que hacerse sentir.





Gerson Torres: Ya está disponible y entró en la convocatoria.