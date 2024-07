Paté Centeno responde cuánto ha evolucionado su idea de juego

La pretemporada son de seis semanas, estamos en la cuarta, es parte de la planificación de todos los equipos. Los futbolistas ahora son 24/7, es el ritmo, qué podemos hacer, hay que jugar.

Es lo más legal, los entrenadores no vamos a poder poner excusas, se va a hablar más de fútbol. La naturaleza también juega, somos humanos y se pueden equivocar, pero si usted ha podido ver, el VAR ha dado goles y lo quitan, no hay pretexto para después ir a decir, no gané porque el árbitro no me valió este gol. El hubiera no existe en el fútbol. El VAR es una herramienta útil para los árbitros, en lo personal a mí me gusta.