Palomeque: "La diferencia fue Moreira, sacó tres bolas cantadas"

Fernando Palomeque, técnico del Herediano, se mostró tranquilo luego del empate 1-1 ante Alajuelense, esto tras sumar solo dos puntos de 15 en el arranque del Clausura 2021.

Palomeque defendió al equipo y asegura que fue el portero rojinegro Leonel Moreira el gran protagonista del partido.

“Me siento bien, bastante bien, pues ellos (jugadores) trabajan muy bien y es un grupo que nunca dice no puedo o se lesiona.

“Tenemos un gran equipo, pero no puedo ser solidario con ellos, tuvimos un partido para ganarlo holgadamente. La diferencia de hoy fue un arquero, Moreira quien sacó tres pelotas cantadas de gol”, explicó el estratega mexicano.

El técnico aseguró que enfrentó a un gran equipo como lo es Alajuelense, mientras que su equipo está recién conociendo un nuevo sistema de juego y aún así pudieron dejarse los tres puntos.

“No se vio el resultado, pero también hay que aprobar las virtudes del rival, yo siento que estuvimos bien parados, pero también hay que dar crédito al rival.

“Me preocupa todo, el equipo no gana y yo tengo una afición que está acostumbrada a ganar. Estoy apenado con la gente”, añadió.

Finalmente, el estratega evadió hablar del accionar del árbitro Hugo Cruz, luego de la polémica acción de Moreira que derribó a John Jairo Ruiz y que bien pudo sancionarse con tarjeta roja.

“A mí la verdad en encabrona que me pregunten por los árbitros. Jamás voy a hablar de ellos, no me gusta hablar del arbitraje, ellos son humanos y me llevo bien con ellos y se equivocan como uno”, indicó.

