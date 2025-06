Pablo Salazar ante su gran oportunidad: "Me siento muy feliz y bendecido"

El nuevo técnico de Herediano, Pablo Salazar, se mostró agradecido y feliz con la oportunidad de lograr su gran oportunidad como estratega del primer equipo (Ver video adjunto a esta nota).

Salazar a estado en fuerzas básicas, en femenino y como asistente del primer equipo.

"Me siento muy feliz, bendecido, agradecido con Jafet Soto y Fuerza Herediana por confiar en mi persona, en mi trabajo, en mi manera de gestionar", comentó Salazar.

Además, Salazar agradeció a la dirigencia de Fuerza Herediana por la oportunidad de estar al frente del bicampeón nacional.

"El agradecimiento era total por abrirme las puertas, estoy con la misma pasión, pero con diferente ángulo. Me han tocado diversos roles y siempre me he entregado al máximo", añadió.

También, Salazar ahora se dedicará a la planeación de la pretemporada.