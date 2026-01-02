Otro viejo conocido regresa al Herediano

El Herediano quiere retomar el protagonismo y por eso refuerza todas sus líneas.

La tarde de este viernes, el club comunicó el regreso del defensor mexicano Everardo Rubio.

Rubio jugó el semestre anterior con Cartaginés, pero ahora retornará al equipo en el que fue bicampeón.

De esta manera, el cuadro florense acumula las llegadas de Rubio, Randall Leal, Keysher Fuller y José de Jesús González.

Además, de la vinculación de José Giacone como técnico y Diego Giacone como asistente.



También se dieron las salidas de Axel Amador, Walter Cortez y Juan Luis Pérez.

