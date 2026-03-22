Óscar Ramírez no se esconde tras derrota de la Liga: "Herediano nos superó"

Alajuelense sufrió un duro tropiezo en su visita al Herediano, tras caer 1-2, un resultado que compromete seriamente sus aspiraciones de clasificación a semifinales en el Torneo de Clausura 2026.

El técnico rojinegro, Óscar Ramírez, reconoció la superioridad del rival, especialmente en el complemento del encuentro.

“El primer tiempo estuvo parejo, en el segundo nos superaron, fueron mejores. Felicitar a José Giacone”, expresó el estratega, quien fue claro al señalar que el dominio florense marcó la diferencia.



“De lo que pasó en el segundo tiempo no puedo decir nada, Herediano nos superó, fue virtud de ellos”, añadió.

Ramírez también hizo una reflexión sobre el momento que vive el equipo, apelando a una metáfora mecánica para explicar la situación actual de la Liga.

“Esto es como un carro. Lo apretamos mucho el semestre anterior y ahora tenemos que ajustar, meterlo al taller, arreglar el motor, cambiar llantas… es decir, ajustar”, comentó, dejando claro que el equipo necesita correcciones urgentes para mantenerse en la pelea.

El entrenador no evitó referirse a factores externos, como el impacto de las canchas sintéticas, tema que considera preocupante para la salud de los futbolistas.

“Hemos tenido problemas con las canchas sintéticas. Lo ideal sería cambiarlas y alargar la carrera de los futbolistas. Es una lástima lo de Santiago van der Putten”, señaló, evidenciando su inquietud por la lesión de su central.

Finalmente, Ramírez dejó entrever su inconformidad con una jugada puntual que derivó en el primer gol del Team.

“Para mí en el primer gol no era tiro de esquina, ahí están los videos, pero bueno, ya lo dije… ahora dirán que es una excusa”, concluyó.

La derrota deja a Alajuelense en una situación delicada en la tabla pues suma 18 puntos, obligándolo a reaccionar en las próximas jornadas si quiere mantenerse en la lucha por un boleto a la fase final, ya que podría quedar fuera de zona de clasificación este domingo.