Orlando Galo repasa los meses de su suspensión

El jugador recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera, cuando se enteró de que no formaría parte de la lista del profesor Luis Fernando Suárez para el Mundial.

"Fue un momento devastador. Rompí una puerta de mi casa y destrocé la televisión. Luego, fui a la oficina y rompí mi contrato poco a poco. Jafet (Soto) llegó y me dijo que tenía muchos más contratos conmigo, que no había problema y que siempre me apoyaría", concluyó.