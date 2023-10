Orlando Galo: "Los gritos y las ofensas son una motivación extra para nosotros"

Galo sabe que no puede preocuparse por lo que diga la afición, pues está en todo su derecho, pero sí admite que algunas palabras son pasadas de tono.



"Yo creo que cuando llegué de Liga Deportiva Alajuelense tuvo muchas críticas, no fueron palabras de mi agrado, fueron muy duras, que a una persona le digan muerto de hambre, es complicado. Yo voy a tomar esto para motivarme más, si te ponés en mi mente, yo estoy deseando que digan mi nombre para ver cómo me van a recibir. A veces las personas vienen a desahogarse en el estadio y lo tomo para bien, nunca le deseo mal a nadie, soy creyente en Dios y las personas que me gritan cosas es porque buscan a Dios. Yo recibí mucha madurez para esta situación", indicó.



Herediano tuvo este martes su entrenamiento en el Morera Soto en un rápido reconocimiento de cancha y cerrarán su preparación para este duelo por la tarde.



"Vamos partido a partido, el cuerpo técnico nos ha implementado en ir paso a paso, en pensar en el siguiente rival, el juego del miércoles es contra Alajuelense, es ir buscando los tres puntos siempre", concluyó.



Alajuelense y Herediano se enfrentarán este miércoles a las 8 pm en el Morera Soto por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana. El juego de ida quedó igualado 2-2 en el Ricardo Saprissa, cancha alterna de los rojiamarillos.