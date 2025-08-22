Medford tras derrota del Herediano: “Con esa actitud no le ganamos a nadie”
El estratega del Team fue autocrítico tras la derrota ante el Sporting San Miguelito de Panamá.
Herediano sufrió un duro golpe en la Copa Centroamericana al perder 0-1 ante Sporting San Miguelito, resultado que complica su panorama en el torneo.
Tras el encuentro, el técnico rojiamarillo, Hernán Medford, ofreció un balance cargado de autocrítica y sin rodeos sobre el rendimiento de su equipo.
“No podemos obviar que nos superaron; ellos jugaron un buen partido. Aprovecharon dos jugadas de balón parado y lo hicieron bien, pero eso no quita que fueron mejores que nosotros. Sin embargo, todavía dependemos de nosotros. Esto no ha terminado”, expresó.
Lejos de buscar excusas, Medford fue contundente en su análisis. “Nos superaron, fueron mejores y nos pasaron por encima. Aprovecharon las oportunidades y jugaron mejor que nosotros. No hay excusas. No vamos a enredar esto. Calidad hay en Herediano, pero con esa actitud no le ganamos a nadie”, sentenció visiblemente molesto.
El técnico también hizo un llamado a la autocrítica dentro del camerino, dejando claro que no toda la responsabilidad recae en el banquillo. “Hay que cambiar la actitud y, como se dice, sacar el carácter porque ya no hay tiempo. No es de ahora: este equipo no viene jugando bien desde hace rato y eso hay que aceptarlo”, aseguró.
Medford señaló que, aunque en el corto tiempo que lleva al frente ya ha identificado varios problemas, la falta de espacio para trabajarlos es una limitante. “En tan poco tiempo es difícil detectar ciertas cosas, pero ya las identifiqué. El problema es que no hay tiempo para trabajarlas”, indicó.
Finalmente, el entrenador lanzó un mensaje directo a sus futbolistas sobre la necesidad de asumir responsabilidades. “¿Qué bonito que siempre es el entrenador? Eso se acabó. Los jugadores también deben tomar responsabilidad en el asunto”, concluyó.
El Herediano se jugará la clasificación en la última jornada ante Municipal de Guatemala, donde estará obligado a mostrar carácter y reacción para mantenerse con vida en el torneo del área.