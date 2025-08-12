Medford sobre Jafet: "No malinterprete, pero es un matrimonio, a veces nos separamos y volvemos"

El nuevo técnico de Herediano, Hernán Medford, afirmó que tiene una buena relación con Jafet Soto, presidente del equipo.

Incluso, Medford aseguró que sin que se mal interpretara son como un matrimonio (entre risas).

"Jafet y yo fuimos jugadores y jugamos en contra un tiempo. Fuimos, después, compañeros a nivel de selección. Fui entrenador, siendo él gerente deportivo. Fui asistente de él en un campeonato. Entonces, es que lo de Jafet y mi persona, no malinterprete, pero es un matrimonio; a veces nos separamos un rato y a veces volvemos", comentó Medford, en declaraciones cedidas por el departamento de prensa del Team.

El Pelícano indicó que "hay muchos años de confianza" y que le agradece mucho a Jafet por las oportunidades que le ha dado en el banquillo florense.

"Cada vez que me abre las puertas acá, tengo que agradecerle. Creo que es un agradecimiento mutuo, porque hoy sí puedo decir que a esta institución le he dejado cosas buenas, campeonatos, y, obviamente, haciendo un equipo de trabajo. Siempre dicen, ¿y Jafet, cómo interviene con usted? Jafet es parte del staff del equipo", añadió.

Eso sí, Medford dejó muy claro quién tiene la última palabra en la toma de decisiones.

"Al final, él sabe que yo fui el que tomó la última en la cancha. Pero siempre él está abierto y él lo sabe. Porque como dije, cuando yo fui asistente, el último que tomaba la opinión era él. Pero la verdad es esa. Hay una muy buena relación entre él y yo", concluyó Medford, quien será presentado este jueves.

