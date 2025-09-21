Medford salió enojado: “Me está quedando a deber la conferencia de prensa”

El técnico de Herediano, Hernán Medford, salió molesto de una nueva derrota de su equipo, ahora 1-0 ante Puntarenas FC.

El estratega del Team no respondió si su puesto estaba en riesgo, tampoco habló de jugadores específicos ni de sus cambios realizados en la derrota frente a Puntarenas.

Estos fueron los temas que se le consultó a Medford:



Continuidad en riesgo: yo no sé por qué no me preguntan de fútbol, si usted quiere meter presión, pregunte de fútbol. Por qué no me pregunta del partido. Me pregunta algo que no me tienen que preguntar a mí. Esa pregunta hasta mi abuela la hace, pregúntenme de fútbol.



Walter Cortés: Yo tampoco hablo de un jugador, el equipo perdió. Yo soy el responsable. Uno como entrenador no explica por qué alinea a un jugador. Me está preguntando por un jugador que es de Herediano por qué no lo voy a poner. Son decisiones mías.



¿Le faltó en ataque?: Yo lo vi al contrario, usted saca estadísticas y tuvimos más llegadas de goles, no fuimos efectivos. Puntarenas llegó una vez en el segundo tiempo, no manejan estadísticas ustedes, llegaron una vez y nos anotaron. Usted me habla de Kenneth Vargas, pero tuvo ocasiones. No fuimos efectivos frente al marco, eso sí lo voy a aceptar, el que más llego al arco rival fue Heredia.



Solo tres cambios: Tampoco te puedo decir por qué hago tres o cinco cambios, porque me dio la gana, dónde dice que tengo que hacer los cinco cambios completos. Pude haber hecho uno o dos. No ve al Manchester City, cuándo hace un cambio si técnico. Son decisiones de los entrenadores. A veces uno hace los cinco y ustedes (prensa) dice que los cambios fueron malos. Me está quedando a deber la conferencia de prensa.



Jugadores Sub-21: Eso se lleva, hoy se completaron más de 90 minutos. El equipo está dentro del margen. En eso se está bien. Jugando un futbolista por partido se cumple la regla esa que es una regla totalmente incoherente en el fútbol, lo quieren imponer, es algo que yo no la comparto y eso lo he dicho años atrás.



Gol recibido: A veces es equivocación y en otras es virtud del rival, no hay que quitar méritos a quienes nos anotan.

