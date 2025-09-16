Medford: “Queremos que Herediano pueda despertar”

En Herediano saben que este semestre ha sido complicado. Son sextos en el Apertura 2025 y ya se despidieron de la Copa Centroamericana.

“Para mañana queremos que Herediano pueda despertar y pelear los primeros lugares”, explicó el técnico florense, Hernán Medford, previo al juego de este miércoles ante Saprissa.

Los bicampeones nacionales vienen de empatar sin goles en casa ante Sporting y de caer frente a Cartaginés, sumando dos partidos sin poder anotar.

“Los muchachos están conscientes de que no lo han hecho de la mejor manera, que se debe mejorar, y mañana puede ser un partido para eso”, añadió.

Para el entrenador rojiamarillo, el hecho de jugar contra los morados es especial.

“Todos los partidos son importantes, sin importar el rival, porque hay tres puntos en juego. Es uno de los clásicos del fútbol nacional, entonces se vive diferente, pero al final son los mismos tres puntos”, expresó.

Para Medford, la victoria puede marcar un cambio de rumbo para su oncena, y confía en la fortaleza mental de su equipo.