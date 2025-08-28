Medford: “No importa si se juega bonito o feo; lo que importa es ganar”

Este jueves, Herediano recibe al Municipal de Guatemala con un boleto a cuartos de final de la Copa Centroamericana en juego.

Con cinco puntos, los guatemaltecos son segundos, mientras que los florenses los pueden alcanzar y superar con una victoria. Eso sí, si el Real España golea al líder San Miguelito, los ticos se despedirán del certamen.

Este es el panorama que enfrenta Hernán Medford y sus pupilos.

“Se juega una final y hay que afrontarla así: buscando el resultado. Sí, ha costado en los últimos partidos porque no he tenido tiempo para trabajar con el equipo, pero los juegos se deben cumplir. Mañana (hoy) no importa si se juega bonito o feo; lo que importa es ganar. No hay otro día”, sentenció el director técnico.

Medford viene de dirigir al Marquense, por lo que conoce a los Rojos, pero no se fía de esto.

“Debemos ver al Municipal como es: un equipo sólido, que juega bien y merece respeto. No contaremos los que no están, sino los que sí. Es un equipo que nos dará pelea. No basta con que yo lo conozca; lo que importa es lo que hagan los jugadores. Hay que estudiar al rival, contrarrestar su potencial y atacar sus falencias”, añadió.

El estratega recordó que le ha costado darle continuidad a sus jugadores. Hay lesionados y el calendario no le ha permitido entrenar con regularidad.

“Acomodar la línea defensiva ha sido muy difícil porque casi todos nuestros centrales han estado lesionados o con algún problema. Ha sido complicado, pero trataremos de ajustar para el partido de mañana y hacer un buen encuentro”, concluyó.

El partido se disputará en el Estadio Nacional.



