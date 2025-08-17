Medford: “Fue un buen triunfo, fue un triunfo sufrido”

Hernán Medford volvió al banquillo de Herediano y los florenses ganaron.

El Pelícano vivió un nuevo debut en el banquillo de rojiamarillo, en un juego que fue complicado, pero que terminó a su favor tras 90 minutos muy trabajados.

Esto fue lo que dijo Medford tras el encuentro:

Debut con victoria

“Fue un buen triunfo, fue un triunfo sufrido. Contento. Se suman tres puntos, en tan poco tiempo hay cosas en las que los muchachos se van a acoplar”.

Rotación rojiamarilla

“Hay que ir viendo, porque la planilla es amplia, pero hay muchos lesionados. La idea es que los jugadores no tengan excusas y lleguen descansados al jueves”.

Minutos sub-21

“Es una regla que no comparto, pero hay que asumirla. La idea es ir cumpliendo y no llegar al final con peligro de no hacerlo”.

¿Qué le gustó?

“La entrega, los muchachos corrieron. En un momento el equipo necesitaba ciertas cosas, pero se trató de jugar bien al fútbol. Fue un equipo muy bien parado el de Pérez Zeledón, pero creo que al final todos tuvieron méritos en la victoria”.

¿Es un reto diferente?

“No. Por eso en los últimos 10 años este equipo ha ganado tanto, porque hay una metodología de trabajo. Volví a una muy buena institución con proyección a ser campeón”.