Medford: “El gol de diferencia solo existe si se necesita”

El técnico Hernán Medford sabe cómo jugar finales y de antemano se prepara para un reto complicado este sábado a las 8:30 p. m. ante Saprissa. Llegan a la vuelta tras empatar 1-1 en Tibás.



“Acá no hay ningún favorito, el gol de diferencia solo existe si se necesita esto, hay que tener esa mentalidad para que no estén relajados”, explicó el estratega.

“Ya son muchachos que están acostumbrados en estar equipos tradicionales, así que esto no marca mucha diferencia y nuestros jugadores mostraron personalidad”, recordó El Pelícano sobre su equipo, que no ha perdido en el Apertura.

Este aspecto, no es el que mueve al entrenador, quien tiene el cetro como meta.

“No me gusta hablar del invicto, no vale la pena, es mejor enfocarnos en el juego de mañana, es un juego complicado, no es un tema que yo quisiera hablar hasta el momento indicado”, añadió.

En una carrera llena de éxitos, la posibilidad de otro campeonato sigue alimentando a Medford.

“Estoy muy ilusionado en lograr otro título, pero tenemos que manejar una mesura, podemos seguir soñando y tenemos que seguir creyéndola”, concluyó.