Medford: "Con lo que se está haciendo ahorita nadie está contento"

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, fue claro después del empate 0-0 frente a Sporting FC en el Estadio Carlos Alvarado: el equipo atraviesa un momento complicado en ofensiva.

“Sporting se paró muy bien, hizo un muy buen bloque, nosotros debemos mostrar más en ofensiva, ahí estamos en deuda todo el equipo”, expresó el estratega florense tras el compromiso.

Medford no escondió su preocupación por la falta de definición, ya que los rojiamarillos acumulan dos partidos sin anotar.

“Cuando tenés dos partidos sin gol es complicado, para ganar hay que meterlas y no hemos estado bien en los últimos partidos”, apuntó.

El timonel destacó que el dominio de balón no fue suficiente para concretar. “Tuvimos el balón, pero no encontramos ese detalle para poder meter el gol que nos ha hecho falta en los últimos partidos”, añadió.

A pesar del bajón en resultados, Medford aseguró que no siente presión extra y que la situación forma parte del fútbol. “Normal, las estadísticas son las estadísticas, no tengo presión de nada. No es la primera vez que pasa esto”, comentó.

Finalmente, reconoció la exigencia que siempre acompaña al Herediano. “La exigencia siempre la vamos a tener y uno está acostumbrado. Obvio que con lo que se está haciendo ahorita nadie está contento y, por lo menos, es aceptar que no se están haciendo las cosas bien”, concluyó.