Medford anuncia salida de Herediano por medio de historia en Instagram

El paso de Hernán Medford por el Herediano llegó a su final. Así lo anunció el propio entrenador por medio de esta historia en Instagram.

Medford agradeció la oportunidad de un cuarto paso por el Team, pero al final no se dieron los resultados.​





Varios minutos después de su historia en IG, el club hizo oficial su salida.

Hernán llegó al cuadro bicampeón nacional tras la salida de Pablo Salazar, pero no pudo levantar al equipo.

El Pelícano se marcha con dos dos triunfos en nueve juegos. Cuatro juegos en fila sin ganar.

Incluso, tras la reciente derrota 1-0 frente a Puntarenas FC en el Lito Pérez tuvo encontronazo con la prensa deportiva.

El técnico del Team no respondió si su puesto estaba en riesgo, tampoco habló de jugadores específicos ni de sus cambios realizados en la derrota frente a Puntarenas.