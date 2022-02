Mauricio Montero: "Ese deseo de rescatar a Jicaral, es lo más importante ahora"

Mauricio Montero se mostró orgulloso de lo conseguido por Jicaral este jueves al empatar 1-1 ante Herediano, un punto que sabe mucho, pues vinieron de atrás para empatar además de que les permite acortar distancias en la lucha por el no descenso.

“Creo que conocer más a los jugadores e ir armando un 11 estelar que se vaya conociendo. Poco a poco con trabajo hemos logrado conjuntar un equipo y que ellos entiendan que pueden conseguir algo en un partido como esto.

“El deseo de rescatar al Huracán de la Península, eso es lo que yo más quiero y eso es lo importante ahora”, explicó el Chunche.

Lea también Club Sport Herediano Jicaral se da un respiro a costa de un Herediano que sigue varado Los rojiamarillos lo ganaban 1-0 con gol de Kenneth Vargas, pero a cinco minutos del final Kermey Arboine les atragantó la victoria. El Team sigue sin triunfar.

Además, recalcó la importancia motivacional de este tipo de compromisos en la lucha por la permanencia de la Primera División.

“Es un camino muy duro y difícil, el hecho es que no estamos pensando en que los demás equipos que están en la pelea están ganando. Es preocuparse por nosotros y mejorar, no perder el rumbo, apostar por la clasificación, si vemos hacia arriba y no hacía atrás, esa es la clave. Estoy seguro de que saldremos adelante y cada día luchamos más dentro del terreno de juego”, indicó Montero.

El próximo domingo, Jicaral ya se prepara para recibir a Alajuelense en un partido que es bonito para el actual técnico jicaraleño y exfigura de la Liga.

Sin embargo, prevé que los manudos irán con todo a buscar los tres puntos, lo que complicará mucho más el juego.

“Estos partidos son más bonitos, pues ellos le entran con todo a uno, hubiera preferido que mejor ganara la Liga, pues la Liga ya no me iba con el coraje que va a ir el domingo”, concluyó.