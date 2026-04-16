Más detalles del nuevo estadio de Herediano: ¿Cuántos locales comerciales tendrá?

El Club Sport Herediano reveló más detalles sobre el nuevo estadio en voz de Erick Alvarado, Gerente de Ventas, Estadio Club Sport Herediano.

El nuevo recinto está cerca de abrir sus puertas y por eso ya están en manos a la obra en cuanto al tema de locales comerciales.

"El estadio vamos a tener 15 locales comerciales, tres restaurantes principales, 16 quioscos en el sector Oeste en el Mercado Gastronómico y 18 quioscos en el Sector Este del estadio", comentó Alvarado a Teletica.com.

Alvarado detalló que la apertura para los 15 locales comerciales del Sector Oeste está maso menos para el 30 de abril.

"El Mercado Gastronómico va a abrir, probablemente, a finales de junio y todas estas empresas que ya están trabajando en la remodelación de espacios y acondicionamiento de sitios y apurando marcha para hacerlo", añadió.

Aún quedan espacios para oficinas y también unos quiscos en el Sector Este y Oeste. "Quedan pocos", indicó Alvarado.

El gerente comercial del nuevo reducto del Team indicó que cualquier negocio puede comunicarse al correo e[email protected] o al teléfono 6004-0404 para mayores detalles.

Incluso, este miércoles ya abrió sus puertas el primer local que fue Krispy Kreme.

