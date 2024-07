Más dardos de Jafet Soto: "Yosimar debería de salir con camisa morada para que no lo multen"

El presidente de Herediano, Jafet Soto, opinó sobre la sanción que recibió Yosimar Arias, gerente deportivo de Guanacasteca, de ₡1 millón por referirse al arbitraje en términos despectivos, luego de la derrota 3-1 ante Saprissa.

"Yo creo que Yosimar debería de salir con camisa morada para que no lo multen, si sale con camisa morada no lo multan. No hay mucha diferencia entre lo que dijo Vladimir, técnico de Saprissa, a lo que dijo Yosimar. Si ahorita lo veo, le voy a decir que si tiene una camisa morada que se la ponga porque de verdad da verguenza lo que hizo el Disciplinario", comentó Soto en la transmisión de Teletica Deportes Radio.