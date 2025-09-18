Marcel Hernández: "Yo no le he pedido nada al Herediano"
El atacante cubano brindó declaraciones sobre su proceso de renovación con el Team.
El delantero Marcel Hernández se refirió a su posible renovación con el Herediano después del empate 3-3 ante Saprissa.
"En este momento estamos en eso", respondió Marcel en entrevista con FUTV cuando se le consultó sobre la posibilidad de negociar para continuar en el equipo.
Hernández indicó que él no le ha pedido nada al Team y que hasta ahora hay una propuesta formal para seguir ligados.
"Parece loco, pero yo no le he pedido nada al Herediano, ni un peso, dos, ni tres, ni cuatro. Se hace eco de cosas que no son, pero son cosas con las que uno tiene que lidiar. Hasta ahora me presentaron una propuesta y la estamos analizando", añadió.
Por su parte, en la previa del juego ante los morados, Jafet Soto, presidente florense, brindó su punto de vista sobre el tema.
"Bueno, yo creo que eran detallillos, yo estuve con él el domingo y está tranquilo, pero lo más importante es que se enfoque en el Campeonato Nacional porque ahorita el que pestañea pierde", mencionó el jerarca rojiamarillo.
Marcel tiene 36 años y es el máximo artillero del torneo con cinco anotaciones.