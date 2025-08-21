Marcel Hernández viajó a Panamá para juego de este jueves
El atacante es figura importante en el Team.
El atacante Marcel Hernández sí pudo viajar a Panamá para el juego de este jueves a las 6 p. m. ante Sporting San Miguelito.
Hernández no pudo salir del país con el grueso del plantel, pero ya solucionó su situación.
El goleador del Team estará disponible si el técnico Hernán Medford lo requiere.
Grupo de Herediano
Municipal: 9 pts
Diriangén: 4 pts
San Miguelito: 4 pts
Herediano: 3 pts
Real España: 0 pts
Calendario del Team
Próximo partido: Herediano vs. San Miguelito
Última fecha: Herediano vs. Municipal
Escenarios de clasificación
Triunfo ante San Miguelito: los florenses sumarían 6 puntos y llegarían con vida al duelo contra Municipal.
Empate: quedarían con 4 puntos y dependerían de una derrota de Diriangén en la última fecha.
Derrota: se despiden de la clasificación.