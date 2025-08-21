EN VIVO

Marcel Hernández viajó a Panamá para juego de este jueves

El atacante es figura importante en el Team.

Prensa Herediano
Por Daniel Jiménez |21 de agosto de 2025, 10:43 AM

El atacante Marcel Hernández sí pudo viajar a Panamá para el juego de este jueves a las 6 p. m. ante Sporting San Miguelito.

Hernández no pudo salir del país con el grueso del plantel, pero ya solucionó su situación.

El goleador del Team estará disponible si el técnico Hernán Medford lo requiere.

Grupo de Herediano

Municipal: 9 pts
Diriangén: 4 pts
San Miguelito: 4 pts
Herediano: 3 pts
Real España: 0 pts
Calendario del Team

Próximo partido: Herediano vs. San Miguelito

Última fecha: Herediano vs. Municipal

Escenarios de clasificación

Triunfo ante San Miguelito: los florenses sumarían 6 puntos y llegarían con vida al duelo contra Municipal.

Empate: quedarían con 4 puntos y dependerían de una derrota de Diriangén en la última fecha.

Derrota: se despiden de la clasificación.

