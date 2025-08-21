Marcel Hernández viajó a Panamá para juego de este jueves

El atacante Marcel Hernández sí pudo viajar a Panamá para el juego de este jueves a las 6 p. m. ante Sporting San Miguelito.

Hernández no pudo salir del país con el grueso del plantel, pero ya solucionó su situación.

El goleador del Team estará disponible si el técnico Hernán Medford lo requiere.

Grupo de Herediano



Municipal: 9 pts

Diriangén: 4 pts

San Miguelito: 4 pts

Herediano: 3 pts

Real España: 0 pts

Calendario del Team



Próximo partido: Herediano vs. San Miguelito



Última fecha: Herediano vs. Municipal



Escenarios de clasificación



Triunfo ante San Miguelito: los florenses sumarían 6 puntos y llegarían con vida al duelo contra Municipal.



Empate: quedarían con 4 puntos y dependerían de una derrota de Diriangén en la última fecha.



Derrota: se despiden de la clasificación.

