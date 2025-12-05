Club Sport Herediano
Marcel Hernández seguirá vinculado al Herediano
El goleador firmó la renovación con los rojiamarillos.
Se resolvió el misterio. Los goles de Marcel Hernández seguirán vinculados al Club Sport Herediano.
Así lo confirmó el Team este viernes en un comunicado y tras varios días de negociación, el cubano seguirá vestido de rojiamarillo.
“Nuestro delantero, Marcel Hernández, firmó esta semana la renovación con El Team por un periodo de año y medio”, aseguraron en un comunicado.
Vestido de rojiamarillo, el cubano suma 68 partidos disputados, con 26 goles y 12 asistencias.