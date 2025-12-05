EN VIVO
Marcel Hernández seguirá vinculado al Herediano

El goleador firmó la renovación con los rojiamarillos.

Marcel Hernández. Foto: Herediano.
Por José Fernando Araya 5 de diciembre de 2025, 11:52 AM

Se resolvió el misterio. Los goles de Marcel Hernández seguirán vinculados al Club Sport Herediano. 

Así lo confirmó el Team este viernes en un comunicado y tras varios días de negociación, el cubano seguirá vestido de rojiamarillo. 

“Nuestro delantero, Marcel Hernández, firmó esta semana la renovación con El Team por un periodo de año y medio”, aseguraron en un comunicado. 

Vestido de rojiamarillo, el cubano suma 68 partidos disputados, con 26 goles y 12 asistencias. 


