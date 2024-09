Marcel Hernández regresa al lugar donde se siente más cómodo

El vibrante partido entre Herediano y Liberia que terminó 5-4 a favor de los rojiamarillos, le permitió a Marcel Hernández sumar un doblete y volver a tomar esa posición que tanto le gusta, el liderato del goleo.

El cubano, quien anteriormente había recibido muchas críticas por su nivel mostrado con el Team, se permitió callar algunas bocas con dos tantos vitales para la victoria.

Incluso, pudo anotar un triplete, pero su penal lo estrelló al palo y la pelota dio en la espalda del portero liberiano Daniel Villegas, con lo que se terminó concretando como autogol.

El doblete ante los pamperos le permitió llegar a ocho tantos y despegarse en tres tantos con su inmediato seguidor y excompañero Marco Ureña, quien sigue lesionado en el Cartaginés.

“Todo parte mucho de la continuidad. He sido muy recalcitrante con eso, cuando un jugador tiene continuidad entra en una zona de confianza y cuando se unen muchas cosas, yo creo que se van dando las cosas. Yo he estado tranquilo y sereno a pesar de las críticas, mis números están ahí y me respaldan siempre, trato de estar ahí, trato de responderle a la afición y la directiva que me da mucho respaldo y trato de devolverles esa confianza”, expresó Marcel a los micrófonos de FUTV.