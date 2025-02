Marcel Hernández muestra su cara más madura en su regreso con el Herediano

El atacante Marcel Hernández fue la principal novedad dentro de la lista de futbolistas del Herediano para afrontar al Santos de Guápiles como visitante.

El cubano retornó a la lista de convocatoria tras cumplir siete partidos de sanción luego de los incidentes en la pasada final que terminaron con el título 30 del Herediano.

El goleador se mostró contento y hasta mostró una versión mucho más madura en su carrera.

Esta fue la entrevista del cubano con los micrófonos de Teletica Radio.

-¿Cómo se siente tras este regreso?

Sobre todo contento, muy contento, la verdad, después de tanto tiempo, así lo visualicé, en el sentido de que realmente no he estado afuera de cancha hace mucho tiempo y siempre había sido producto, a lo mejor, de alguna molestia, algo así, bueno, ahora me tocó producto de esta sanción y ahora muy feliz, muy contento, la verdad, ya mentalizado-

Si me toca hoy entrar y aportarle al grupo, pues hacerlo de la mejor manera y, te repito, muy feliz, muy contento porque, bueno, al final, nosotros, los futbolistas, nos gusta estar dentro de la cancha y hoy ya voy a tener la oportunidad, por lo menos, de poder estar en el banco.

-En medio de la dificultad o, por qué no, inclusive molestia de la sanción, la cantidad de partidos que tuvieron, ¿en qué se enfocó? ¿Qué se mentalizó para cuando pudiera volver nuevo al juego?

Sobre todo en prepararme bien, más allá de que, siempre lo he dicho, prepararse bien y no jugar, pues no lo es todo, muchas veces en este tipo de circunstancias, o lo normal para un futbolista es estar jugando para poder tener ritmo, minutos y, sobre todo, el tema de la confianza a la hora de estar dentro de la cancha, pero nada, me enfoqué mucho en apoyar a mis compañeros, mentalizarme de que no se acaba el mundo, de que pronto voy a poder estar con ellos y apoyarlos desde dentro de la cancha.

-Físicamente, ¿cómo se siente? Al final fue mes y medio y no fue por una lesión, realmente estuvo entrenando al 100%, entonces, físicamente, ¿cómo se siente con el ritmo para volver en ese momento?

Sí, ahí me inventaron una de esas que estaba lesionado, que no sé qué, la gente sí se inventa cosas, pero bueno, no, nunca he estado lesionado, siempre he estado al 100% con el grupo, trabajando, a menos de que no podía estar en la cancha, pero sí siempre estuve con el grupo, entonces ahora, como decía antes, la parte física en el entrenamiento es una cosa y en el juego es otra, eso es una realidad.

Desgraciadamente, para los jugadores que quedábamos fuera, no pudimos tener tantos amistosos y eso también te hace de alguna forma algún poco de daño, porque no estás al ritmo de los demás compañeros, pero yo creo que al final es parte de, ahora me enfoco mucho en recuperar, no diría lo perdido, pero sí lo que pasó y estar a punto para cuando el grupo, los jugadores, y el cuerpo técnico lo necesite, como es el caso de hoy que estoy acá y tratar de aportar mi granito de arena como siempre lo he hecho.

-Marcel, ¿cómo ha visto el desempeño de la competencia directa suya? El hecho de que también te cambiaron algunos jugadores, se mantiene Tepa, pero llegó Alonso, llegó Steven Williams, eventualmente Yendrik Ruiz.

Muy bueno la verdad, yo creo que ha sido de mucha, como lo pudiéramos decir, tranquilidad para todos nosotros el hecho de sumar jugadores de calidad, de nivel, jugadores que vienen realmente a sumarle al plantel, que vienen a seguir haciéndonos crecer desde no solo dentro de la cancha, sino también fuera.

Nos hemos encontrado con más allá de grandes jugadores, grandes personas y se han acoplado rapidísimo al grupo, entonces yo creo que eso más que todo es muy bonito. Siempre lo he dicho, en la competencia está el crecimiento. Más allá de esa competencia que hay, yo pienso que el beneficiado siempre va a ser el grupo, va a ser el club, por tener tan buenos jugadores en función de la institución.

-Se adaptaron bien al nuevo técnico Alexander Vargas, ¿verdad?

Sí, sí, para muestra está el lugar en el que estamos. Hoy tenemos que seguir dando esa estocada, entendiendo siempre que vamos a respetar al rival y partiendo de hacer lo que nos toca hacer, pero sí, hemos tenido una muy buena evolución en todos los sentidos, hemos tenido una muy buena evolución a nivel futbolístico, a nivel físico, en cuanto a la confianza también que nos brinda el cuerpo técnico para poder nosotros hacer lo que realmente nos gusta hacer, que es jugar a fútbol,

-Marcel, ¿siente que este equipo es más fuerte que el torneo anterior? ¿Lo siente así?

Decir eso yo creo que sería injusto con los compañeros que salieron, porque por algo quedamos campeones. Creo que sumamos grandes profesionales, teníamos también acá grandes profesionales, entonces son decisiones meramente de arriba, a nosotros nos corresponde jugar fútbol, pero sí entendiendo que estamos en una institución grande y que seguramente a este tipo de instituciones como el Herediano siempre van a llegar buenos jugadores, se van buenos y entran buenos, entonces es así como funciona la competencia en un club de tanta jerarquía como el Herediano.

-¿Cree que le toca ahora arrancar el torneo con la desventaja en el goleo de 5 goles que lleva ahí el goleador?

Me lo voy a reservar, eso yo creo que es mejor reservármelo. Vamos a ver qué nos depara el torneo, qué nos depara las 14 fechas que quedan para Marcel. Vamos a ver qué nos dicen en cuanto a minutos, en cuanto a números y al final del torneo seguro tendremos esta misma conversación.

-¿Cómo ha venido el trabajo suyo paralelo en cancha con los proyectos?

Yo creo que al final tenemos que buscar la forma siempre de seguir creciendo como persona, también como ciudadano dentro de la sociedad y como siempre he dicho, la mejor forma que tengo para retribuir todo lo que me ha dado Costa Rica es por lo menos creando empleos, dándole oportunidad a jóvenes, dándole oportunidad a personas que realmente lo necesitan y siendo parte de la sociedad desde ese punto de vista. Entonces los proyectos van bien, todo va bien gracias a Dios, me ha dado la capacidad de poder manejar tantas situaciones extra-cancha y también el fútbol al mismo tiempo.

-¿Qué tan cerca ve usted el retiro? ¿Lo ve cerca, lo ve lejano?

Creo que lo más importante ahora en esta etapa en la que estoy es disfrutar el día a día. No puedo pensar en lo que va a pasar en un año porque ni yo mismo me propongo metas de un año.

-Se lo pregunto porque usted había dicho en una conferencia de prensa que se iba a retirar con Cartagines, que ya tenía por lo menos ese retiro cerca...

Era lo que pensé en ese momento, las cosas cambian en la vida y por eso esas cosas también me enseñan porque una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que acontece, la vida va cambiando mucho, va evolucionando y vos no te puedes quedar con lo que ya estaba, sino que tenés que seguir evolucionando a la par. Hoy creo que lo más importante para mí es disfrutar del Herediano, disfrutar de lo que me ha dado el Herediano, de lo que me ha dado la afición del Herediano, lo que he sentido estando acá.

-¿Hay un cambio de actitud en Marcel Hernández o al menos así se siente? ¿Por qué esta versión tuya y a qué se debe esta situación en este momento?

Por ejemplo, si vos decís la verdad te pueden tirar de arrogante, pero estás diciendo la verdad. A muchos no les gusta la verdad y es entender también la idiosincrasia en la que vivimos, vivimos en un país o vivo en un país, yo Marcel, porque me encanta Costa Rica, vivo en un país en el que decir la verdad puede ser un problema, ¿me explico?.