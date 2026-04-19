Marcel Hernández marcó su gol 160 en su carrera y le da otro triunfo a Herediano

El atacante Marcel Hernández sigue su inexorable marcha en el historial del fútbol nacional. Este sábado, ante San Carlos, marcó el gol 160 de su carrera en el país, afianzando su lugar entre los mejores artilleros de la historia.

El cubano se encamina a su quinto título de goleo: tiene 11 dianas en el Clausura y una vez más fue el futbolista más determinante en el terreno de juego.

“Importantísimo, importantísimo tener goleador. Marcel anda en una gran racha, con una gran confianza”, subrayó el técnico florense, José Giacone.

160 goles y contando. #Herediano es más líder y @marcelhdez89 sigue haciendo historia, confirmando que es una leyenda viva y activa del futbol tico.

Números impresionantes del cubano que está a las puertas de su 5º título de goleo en la primera división. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) April 19, 2026

Esta noche, en el Carlos Alvarado, Marcel tuvo la llave para abrir un partido que iba encaminado a ser un empate.

“Yo siempre destaco lo colectivo, pero indudablemente Marcel ha marcado goles muy importantes y para nosotros es un jugador muy importante”, añadió el estratega.

La victoria de esta noche le permite a los rojiamarillos acercarse a confirmar su primer lugar en la tabla del Clausura.