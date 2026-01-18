Marcel Hernández llegó a una cifra histórica en la Primera División

El delantero Marcel Hernández tuvo una noche histórica este sábado con el Herediano, pues, llegó a los 150 goles en la Primera División.

El atacante cubano le anotó al Saprissa en la victoria 2-0 de los rojiamarillos, tanto con el que alcanzó esta cifra en apenas siete años de estar en el fútbol tico.

A Hernández no se le dejó pasar este dato en zona mixta y aseguró que es un premio a su constancia.

“Me imagino que entendiendo que en siete años son 150 goles, la gente lo suele hacer esto en 20 años y yo los hice en siete. Para mí es mucha felicidad, mucho regocijo y mérito. No ha sido fácil y también agradecer a los equipos en los que he estado también”, destacó el cubano a Teletica Radio.

Además, añadió que “siempre lo he dicho no es llegar, sino mantenerse y si en siete años hacés los goles y las asistencias que he hecho, pues bueno agradecer al fútbol de Costa Rica por lo que me ha dado”.

Pero, ¿hasta cuándo tendremos Marcel Hernández en la Primera División?

“Mientras tenga la mentalidad que tengo, que es bastante fuerte y agresiva de seguir creciendo a pesar de la edad, yo quiero seguir logrando cosas y metas distintas y eso hace que la ambición continúe y habrá Marcel para rato, mantener un balance de negocios y fútbol y eso me da la facilidad de seguir queriendo cosas”, destacó.

Por si fuera poco, según datos de Christian Sandoval, Hernández se convirtió en el segundo mejor anotador ante los morados en toda la historia con 19 goles que se distribuyen de la siguiente manera: 14 con el Cartaginés, 4 con el Herediano y uno con Alajuelense.





Ah y para cerrar la noche el Papá de #Saprissa @marcelhdez89 volvió a hacer lo que mejor hace

- 19 goles a Saprissa

- 14 con CSC

- 4 con CSH

- 1 con LDA

- 2º mejor anotador a morados en la historia

- 150 goles en 1ª

- 7º mejor goleador de la 1ª división

UN CRACK el cubano 🇨🇺 — Christian Sandoval (@c_sandovalp) January 18, 2026

Además, ya se metió como el sétimo mejor goleador de la máxima categoría en toda la historia.







