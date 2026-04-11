Marcel Hernández lidera a Herediano en triunfo clave ante Cartaginés para sostener la cima

Fue una noche típica brumosa. Bruma, llovizna, ambiente azul en las gradas y un Marcel Hernández festejando por partida doble… aunque esta vez vestido de amarillo.

Herediano mostró su lado más contundente y, de la mano del goleador cubano, consiguió una victoria vital de 1-2 ante el Cartaginés en el propio Fello Meza para sostener el liderato del Clausura 2026.

En la cancha, los brumosos se mostraron aplomados y mostrando por muchos lapsos mejor fútbol sobre el terreno de juego.

Pero la contundencia es la que da resultados y, gracias a dos dardos de Marcel, el Team pudo respirar.

El Cartaginés abrió las cuentas gracias a un riflazo de tiro libre de Douglas López imposible para el portero Danny Carvajal (35’).

El golazo abrió el juego, pero con un mayor empuje brumoso por golpear una segunda vez.

No fue hasta que Herediano contestó por intermedio de Marcel Hernández.

El goleador del Clausura (9 tantos) madrugó a dos defensores y se adelantó a cazar un centro del joven Gabriel Sibaja para marcar el 1-1 con un cabezazo al 43’.

Polémica noche para el VAR.

La noche estuvo llena de polémica por dos posibles penales que el videoarbitraje no determinó.

La primera, una supuesta mano dentro del área que, tras ser revisada por el VAR, se determinó que no era penal.

Casi que después cayó el segundo tanto del Herediano, con una definición exquisita de Hernández tras definir dentro del área para el 1-2 al 66’.

Luego vino otra jugada polémica, esta vez una falta de Getsel Montes sobre el joven argentino Elian Lemuel Lanfranchi, de 16 años y quien debutaba en Primera División.

No obstante, el árbitro Adrián Chinchilla no lo pitó y el VAR aprobó esta decisión como correcta. Otra jugada que dejó muchas dudas.

Además, por un gol anulado de Douglas López sobre la hora que fue anulado porque el balón había salido. El réferi salió entre gritos y abucheos del estadio Fello Meza.

Con la victoria, el Herediano se mantiene en el primer lugar de la tabla con 31 puntos y, por más que Saprissa (27) consiga una victoria, no lo podrá sacar de la cima.

Los brumosos quedan en el tercer lugar de la tabla con 26 unidades.



