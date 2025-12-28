Marcel Hernández firmó su cuarto título de goleo y se acerca a los históricos

Pese a que el Herediano no brilló y ni siquiera entró a la disputa por el título, el cubano Marcel Hernández terminó el semestre como el principal goleador del Torneo de Apertura 2025.

El cubano consiguió apenas 8 tantos, lo que le permitió superar en uno a los finalistas Ronaldo Cisneros de Alajuelense y Orlando Sinclair de Saprissa.

Para Marcel esto no es nada nuevo, pues sumó así su cuarto título de goleador y se acerca a los históricos del fútbol tico.

El primer lugar lo tiene Errol Daniels con seis títulos conseguidos en y luego aparecen cinco jugadores más igualados con cuatro cetros: Víctor “Mambo” Núñez, Alejandro Morera Soto, Álvaro Saborío, Yendrick Ruiz y ahora Marcel.

De hecho, el cubano es el único extranjero que aparece en la lista, pues el Mambo Núñez se naturalizó hace varios años.

Para este Apertura 2025, nadie alcanzó al cubano, quien tuvo una gran fase de grupos, pese a que su cuota sea la más baja registrada desde el 2007 que se comenzaron a disputar los torneos cortos.

Y es que Marcel apenas consiguió jugar 18 partidos en el certamen, pues recordemos que para esta temporada hubo dos clubes menos que en anteriores certámenes, lo que disminuyó la cantidad de partidos.

Aún así, empató con Fernando Lesme quien en el Clausura 2023 también marcó ocho tantos, pero en un certamen que apenas tuvo 16 fechas por los parones de la pandemia.

Ahora comienza una nueva lucha por el goleo del Torneo de Clausura 2025, donde el cubano quiere una vez más destacar con su firma: los goles.

Jugadores con más títulos de goleo en la Primera División:

1.Errol Daniels 6: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970

2. Víctor Núñez 4: Invierno 2007, Invierno 2008, Invierno 2009, Verano 2013.

Alejandro Morera Soto 4: 1927, 1928, 1930, 1939



Álvaro Saborío 4: 2003-04, Apertura 2018, Clausura 2019, Apertura 2019



Yendrick Ruiz 4: Invierno 2014, Verano 2016, Invierno 2016, Apertura 2021

Marcel Hernández 4: Apertura 2020, Clausura 2022, Apertura 2024, Apertura 2025.







