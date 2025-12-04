Marcel Hernández deja ver su faceta empresarial en plena negociación para renovar con Herediano

﻿El delantero Marcel Hernández abrió un negocio en Heredia en medio de sus conversaciones para renovar su contrato con el Herediano.

Se trata del Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar, que abrió sus puertas en San Joaquín de Flores.



El jugador explicó que se trata de un lugar que tiene buena gastronomía y

ambiente deportivo.



“Se ofrecerá una oferta gastronómica diversa en nuestra zona de

restaurante. Nos comprometemos con nuestro público a brindar un servicio de excelencia que les permita disfrutar de una experiencia única y

diferente”, comentó el jugador.

Más negocios

En una publicación del sitio oficial de Unafut, el 4 octubre 2024, Marcel dejó ver su lado empresarial. En dicha publicación se enumera algunos negocios del goleador cubano.

Hernández también tiene una barbería llamada Majestic Hair Studio, ubicado en Curridabat.

Además, Hernández es propietario de un salón de belleza llamado LOLI Studio, asentado en Curridabat.

También en dueño de un equipo de fútbol en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), llamado Lankester AF, situado en Cartago.



