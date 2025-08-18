Marcel disfruta su momento en las redes, sin preocuparse por su contrato

Marcel Hernández vive un gran momento con el Club Sport Herediano. El cubano suma cinco goles en los últimos cinco encuentros de los bicampeones nacionales.

Ha celebrado ante Pérez Zeledón (victoria 2-1), Alajuelense (victoria 1-0), Diriangén (derrota 2-4), Puntarenas FC (derrota 2-3) y Real España (victoria 4-2).

Con estos números, no es de extrañar que sea parte clave en el armado rojiamarillo, aunque sí llama la atención que aún no haya renovado contrato con los florenses.

Este punto, sin embargo, causa más ruido hacia afuera que para el propio futbolista.

“¿Por qué me va a extrañar? No pasa nada, esto es fútbol. A mí, en lo personal, me toca entrenar, me toca jugar, tengo contrato hasta diciembre y me toca disfrutar el momento”, aseguró el cubano al ser cuestionado.

“Entonces, el hoy me indica que tengo contrato, que estamos dándole un buen rendimiento al Herediano y eso es lo normal en el fútbol. No le veo nada raro, la verdad”, añadió.

Marcel también fue claro al declarar que ha conversado con la dirigencia y que tiene “muy buena relación con el presidente, con los presidentes, con la junta, con todos”.

Por ahora, los rojiamarillos se preparan para competir este jueves en la Copa Centroamericana contra San Miguelito.