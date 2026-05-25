Luis Ronaldo Araya encontró en los insultos el combustible para ser determinante en la final

El atacante de Herediano, Luis Ronaldo Araya, celebró con su equipo el cetro del Clausura 2026.

El futbolista fue determinante en el segundo partido contra Saprissa, ya que tras su ingreso, los de Hernán Medford pudieron tomar el control del cotejo y levantar la copa 32.

La alegría llegó luego de semanas complicadas, ya que hubo críticas e insultos hacia Araya por su peso.

Eso sí, asegura que cuando desde la gradería le gritaban “gordo”, pudo canalizar esto para mostrar su resiliencia en cancha.

“Voy a hacer todo lo posible para revertir esa situación”, se decía cuando escuchaba lo que le decían.

“Siempre ha estado la crítica de mi peso. Así somos de genética, mi papá es gruesito, pero Dios me dio un talento y lo he aprovechado”, aseguró el volante.

Araya, en entrevista con Buen Día, tocó estos temas:

“Trabajé mucho la mentalidad y no me dejé llevar por los comentarios negativos hacia mi persona. Siempre me he caracterizado por ser un luchador desde que soy pequeño”, añadió.

Puede repasar la entrevista en el video adjunto.