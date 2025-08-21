Los escenarios para Alajuelense y Herediano en la Copa Centroamericana

Este jueves, tanto Alajuelense como Herediano tienen partidos clave en la Copa Centroamericana para seguir con vida en el torneo.

Ambos equipos llegan obligados a la penúltima fecha de la fase de grupos. A continuación, repasamos sus escenarios:

Grupo de Alajuelense

Plaza Amador: 9 pts

9 pts Antigua: 4 pts

4 pts Alianza: 4 pts

4 pts Alajuelense: 4 pts

4 pts Managua: 0 pts

Calendario de la Liga

Hoy: Alajuelense vs Alianza

Próxima fecha: Alajuelense vs Antigua

Escenarios de clasificación

Triunfo ante Alianza: los manudos llegarían a 7 puntos y dependerían de sí mismos contra Antigua para asegurar boleto.

Empate: alcanzarían 5 puntos, obligados a ganar a Antigua en el cierre y esperar una combinación de resultados.

Derrota: quedarían al borde de la eliminación, dependiendo de otros marcadores.

Grupo de Herediano

Municipal: 9 pts

9 pts Diriangén: 4 pts

4 pts San Miguelito: 4 pts

4 pts Herediano: 3 pts

3 pts Real España: 0 pts

Calendario del Team

Próximo partido: Herediano vs San Miguelito

Última fecha: Herediano vs Municipal

Escenarios de clasificación

Triunfo ante San Miguelito: los florenses sumarían 6 puntos y llegarían con vida al duelo contra Municipal.

Empate: quedarían con 4 puntos y dependerían de una derrota de Diriangén en la última fecha.

Derrota: se despiden de la clasificación.