Los escenarios para Alajuelense y Herediano en la Copa Centroamericana
Los rojiamarillos juegan en San Miguelito a las 6 p. m. y los manudos a las 8 p. m. en casa del Alianza.
Este jueves, tanto Alajuelense como Herediano tienen partidos clave en la Copa Centroamericana para seguir con vida en el torneo.
Ambos equipos llegan obligados a la penúltima fecha de la fase de grupos. A continuación, repasamos sus escenarios:
Grupo de Alajuelense
- Plaza Amador: 9 pts
- Antigua: 4 pts
- Alianza: 4 pts
- Alajuelense: 4 pts
- Managua: 0 pts
Calendario de la Liga
Hoy: Alajuelense vs Alianza
Próxima fecha: Alajuelense vs Antigua
Escenarios de clasificación
Triunfo ante Alianza: los manudos llegarían a 7 puntos y dependerían de sí mismos contra Antigua para asegurar boleto.
Empate: alcanzarían 5 puntos, obligados a ganar a Antigua en el cierre y esperar una combinación de resultados.
Derrota: quedarían al borde de la eliminación, dependiendo de otros marcadores.
Grupo de Herediano
- Municipal: 9 pts
- Diriangén: 4 pts
- San Miguelito: 4 pts
- Herediano: 3 pts
- Real España: 0 pts
Calendario del Team
Próximo partido: Herediano vs San Miguelito
Última fecha: Herediano vs Municipal
Escenarios de clasificación
Triunfo ante San Miguelito: los florenses sumarían 6 puntos y llegarían con vida al duelo contra Municipal.
Empate: quedarían con 4 puntos y dependerían de una derrota de Diriangén en la última fecha.
Derrota: se despiden de la clasificación.