Las confesiones de Jeaustin Campos tras su salida del Herediano

El técnico Jeaustin Campos habló largo y tendido con Teletica.com sobre las razones por las cuáles hoy no es más entrenador del Herediano, club con el que ganó el título de campeón nacional el pasado mes de diciembre.

Campos brindó una serie de circunstancias que en su criterio mermaron el ímpetu del equipo.

Además, confesó que las críticas que brindó a los futbolistas en la conferencia de prensa tras el juego frente a Cartaginés, ya las había dicho en el vestuario con anterioridad y viendo a los ojos a los jugadores.

¿Qué análisis hace de su gestión como técnico del equipo?

Súper positiva, aunque los últimos resultados no se dieron. Todas las sensaciones futbolísticas fueron muy buenas. Estoy muy contento por la manera del trabajo y la forma en que Hugo Viegas, mi asistente, y yo encaramos este reto, el cariño de esta afición herediano es increíble y me lo sigue mostrando.

Ya casi hablamos de este torneo, pero curioso porque menciona a la afición y quizás un sector cuestionó su llegada cuando algunos lo tildaron de saprissista...

Yo no juzgo, probablemente tenían argumentos para reforzar esas posiciones, yo realmente confío mucho en mi trabajo, en la entrega y pasión en la que me dedico en esta profesión.

Había cosas más complicadas cuando llegué como el estatus del equipo en ese momento. Con el esfuerzo que logramos, la disciplina y pasión convencimos a la afición. Hoy es uno de los pluses que tengo y que me he llevado del Herediano con el cariño y agradecimiento de los seguidores.

​Ahora sí: ¿Qué cree que pasó en el inicio de este torneo?

Es complicado ser campeón en diciembre porque hay poco tiempo de trabajo. Si de por sí en situaciones normales es difícil por salidas, llegadas, pocas vacaciones, dos semanas después del cierre intenso del torneo, es muy complicado.

"Ya contábamos con cosas accidentales que se dieron, pero también fueron otras situaciones anormales como no tener el 50% de la planilla porque no la tuvimos por expulsiones, por sanciones, por Selección Nacional. Mi enfermedad, estuve con COVID-19, estoy hablando de cinco partidos de ocho".

"Obviamente, hubo distractores como el mismo campeonato, el manejo de éxito que inconscientemente se da, la Selección fue un distractor. El rendimiento del equipo fue bueno, merecimos ganar al menos cuatro partidos por decir poco".

¿Cuánto le pesó lo del COVID-19 porque usted no pudo dirigir al equipo en algunos partidos?

No estuve contra Sporting FC ni San Carlos, estuve sin COVID-10 en los últimos dos o tres partidos, pero hasta lo último me sentí bien, me cansaba, no podía estar tan ligado.

"No es excusa, es parte del fútbol, hubo cosas que sabía que iban a pasar como manejo de éxito y Selección Nacional, hubo otras como tener el 50% de los jugadores afuera, hubo muchas situaciones que nos sorprendieron, quién va a estar preparado para situaciones así. Hubo un ambiente súper extraño que se dio.

Centrémonos en la conferencia tras la derrota ante Cartaginés en la que fue crítico con los jugadores: ¿Le reclamaron después? ¿Siente que eso le pasó la factura al final para dejar el puesto?



Yo lo hablé con ellos semanas atrás, días atrás, lo que dije ahí en esa conferencia se los dije en el camerino viéndolos a la cara, que necesitábamos reaccionar, yo siento que hay mucha situación cliché. Yo no ofendí a nadie, hablé como si fuese una hipótesis porque me consultaron sobre posibles causas de factores de los resultados.

"Hablé de este servidor también. Acá como lo he dicho... si yo en esa conferencia tuviera otro acento o viniera de otro lado lo hubieran visto con otros ojos, siempre se cuestiona que el técnico nacional no impone disciplina y cuando uno lo hace lo ven con otros ojos, aquí ha pasado un entrenador internacional con mucho éxito y le dicen cosas como esas"

"Yo no vi que los jugadores no se lamentaran cuando fallaban, la pelota no ingresaba y yo no vi a ninguno diciendo aquí no me barro, aquí me cuido, el campeonato anterior los jugadores siempre fueron a muerte".

"Las cosas siempre se hablan frontal, pero al tico no le gusta, yo las digo de frente y como soy conmigo, así soy con mi cuerpo técnico y mi equipo, en algún momento había que golpear la mesa, el último juego estuvo buenísimo, tuvimos 12 remates directos. Caló el mensaje".

"Es un poco la cultura a nivel de medios de comunicación y afición que consumen lo que los medios ventilan, hay que cambiar un poco eso de que siempre es el entrenador. Insisto las victorias tienen muchos papás y son efímeras, mientras las derrotas son huérfanas y perennes".

