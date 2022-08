La reflexión de Hernán Medford sobre el arbitraje: "Al final todos somos llorones"

Tras la victoria de Herediano 4-2 ante Sporting, el arbitraje volvió a ser el tema central.

Hernán Medford, técnico del Team, se volvió a referir al tema y también lo hizo José Giacone, estratega josefino.

"Este tema de los árbitros cansa. Nosotros cuando nos equivocamos nos castigan, pero yo no sé que va a pasar con eso. Un día hablamos de llorones y al final todos somos llorones, porque alguno los 12 entrenadores salimos hablando de los árbitros, y los presidentes también, y los gerentes. No es ser llores, es hablar de lo que está pasando. ¿Cuál es el pecado de decir que el árbitro se equivocó?", comentó Medford.

Desde la óptica del timonel rojiamarillo, si la Comisión de Arbitraje pudiera aplicar castigos, los réferis tendrían un mejor desempeño.

"Cuando castiguen a los árbitros por errores garrafales, no de apreciación porque se puede equivocar, pero errores que uno dice todo el estadio lo vio, debería haber un castigo. Así se mejorará. Cuando un jugador mío no juega bien, yo lo castigo y no juega. Si los entrenadores no ganamos partidos, hacemos maleta y los árbitros, ¿Qué?, son parte del fútbol, no podemos descolarlos, también merecen castigos cuando se equivocan", concluyó Medford.