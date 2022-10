La petición de Hernán Medford a la prensa: "No nos minimicen"

El técnico de Herediano, Hernán Medford, solicitó a la prensa deportiva este jueves que no minimicen su trabajo y que le den valor al resultado del primer duelo de la semifinal ante Puntarenas en el estadio Lito Pérez (0-0).

Medford afirmó, en conferencia de prensa, que está "tranquilo", pero sí se exaltó un poco cuando se le consultó sobre la diferencia que puede haber en el partido si el Puerto anota en condición de visitante.

El entrenador aseguró que algunos comunicadores irrespetan al Puerto, pues sacar un empate en la Olla Mágica no es nada sencillo.

Medford indicó los medios de comunicación exaltan el trabajo de otros equipos y "minimizan" el del Team.

"Ustedes (prensa) irrespetan a Puntarenas, la afición es de las mejores, el ambiente es complicado, sacar un empate para nosotros fue excelente y tenemos que demostrarlo el sábado, ustedes (prensa) están obligados a tirar más arriba a los otros porque Heredia no vende, pero por eso, el empate de Heredia no sirve para nada y el otro sí", añadió.



Y agregó: "Ahí los entiendo porque Heredia no vende, esto es difícil, no es fácil. Lograr las cosas no es fácil, no nos minimicen los trabajos porque esto es una profesión de mucho estrés, nos gusta, pero también hablemos lo que tengamos que hablar. Ya contesté todas las preguntas, yo creo que ya se acabó la conferencia".