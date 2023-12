La petición de Herediano al arbitraje de Benjamín Pineda

"La parte arbitral fue desastrosa en el partido de ida, yo lo dije antes que me parecía que se habían equivocado poniendo a un muchacho que no había pitado mucho en el torneo y en una semifinal, con Benjamín ojalá que no haya ninguna sorpresa y que estemos hablando de fútbol y no de arbitraje", comentó Garbanzo en Teletica Deportes Radio.



Además, para concluir, Garbanzo destacó: "Ojalá que el entorno no le pese, que no haya una presión extra sobre él y que saque el juego como debe ser".