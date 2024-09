La Liga afirma que recibieron recomendación de Fuerza Pública desde este miércoles

La Liga Deportiva Alajuelense afirma que recibieron el oficio de la Fuerza Pública, que recomienda no jugar el partido del sábado en la noche ante Herediano por falta de personal, la tarde de este miércoles.



Así lo informó el secretario Víctor Reyes, quien aceptó que este jueves en la mañana hicieron llegar al Consejo Director y el Comité de Competición una carta con sus opiniones al tema.

Reyes explicó que están anuentes a colaborar con el pedido de la policía, pero que esperan que la decisión se tome desde la Unafut.

“Ellos son los que van a considerar si el partido se juega”, detalló Reyes.

Según confirmó Erick Calderón, jefe de operaciones de la Fuerza Pública, emitieron una petición de traslado, pues, para ese día tienen que asegurar el traslado de la antorcha y los desfiles de faroles por las celebraciones de los 203 años de independencia.

“Se le envió una nota a la Unafut donde le recomendamos el traslado del partido entre la Liga y Herediano, esto por las actividades cívicas que tenemos el sábado por la noche. Estamos en el punto alto de la antorcha y el acompañamiento a los centros educativos por el desfile de faroles, nosotros no es que cancelamos, es que hacemos una petición”, mencionó Calderón.

De parte del Herediano, Jafet Soto comentó estar “Sorprendido con el tema. Me duele que Fuerza Pública se esté metiendo con la parte deportiva, cuando no debieran meterse. Me sorprende que la Fuerza Pública quiera jugar fútbol”.

En transmisión de Teletica Deportes Radio, Soto informó haber hablado con el manudo Joseph Joseph, quien le habría indicado que los manudos nada tenían nada que ver con lo sucedido.

Ante la contingencia de jugar un posible encuentro de reposición en la fecha FIFA de octubre, Jafet fue claro en que él no va “a jugar un partido si no tengo mi equipo completo”.