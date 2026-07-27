La gramilla del Estadio Nacional pasa factura: Herediano deberá jugar en otra sede

Herediano comunicó este lunes el cambio de sede para el partido de Copa Centroamericana ante el Marathón de Honduras, en juego pactado para este jueves 30 de julio.

Los rojiamarillos tenían planeado disputar este partido en el Estadio Nacional; sin embargo, la Concacaf no aprobó este reducto debido a que la gramilla no se encuentra en óptimas condiciones.

Ahora el partido se jugará en el estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela.

"Esta decisión obedece a circunstancias ajenas y fuera del control del Herediano, las cuales impiden que el terreno de juego del estadio originalmente designado cumpla con las condiciones requeridas por los lineamientos de Estadios de Concacaf para la celebración del encuentro", explicó la Concacaf al Herediano.

Según indicaron, la gramilla del Nacional actualmente recibe un tratamiento y que, pese a realizarse con debida anticipación, siguiendo los tiempos establecidos para que el terreno de juego estuviera en óptimas condiciones, al final no quedó listo, de ahí que la Concacaf pidiera el cambio de sede.

Este partido ante Marathón será a las 7 p. m. en el reducto rojinegro.

La boletería del estadio Alejandro Morera Soto estará habilitada a partir del mediodía.

La afición visitante podrá ingresar al recinto desde las 4 p. m., mientras que el ingreso para la afición general será a partir de las 4:30 p. m.

Los precios de las entradas se mantienen sin modificaciones:

₡5.000 para el sector Sol General Oeste.

₡7.000 para el sector Sombra General Sur.

Los rojiamarillos agradecieron toda la ayuda de Alajuelense a la hora de facilitarles su cancha.



