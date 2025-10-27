EN VIVO
Club Sport Herediano

La esquina del campeón: Aquí Herediano celebrará títulos en su nuevo estadio

Los rojiamarillos mostraron cómo será el hotel que se construirá en el Rosabal Cordero.

Estadio Rosabal Cordero.
Por Daniel Jiménez 27 de octubre de 2025, 10:51 AM

El nuevo Rosabal Cordero tendrá "La esquina del campeón", un escenario donde el Herediano celebrará sus títulos.

Quedará en una de las esquinas del nuevo estadio, adyacente al hotel que se construirá.

Así se desprende de este video suministrado este lunes por el Team.

La construcción del Rosabal Cordero inició en el 2020 y aún continúa. 

