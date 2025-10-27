La esquina del campeón: Aquí Herediano celebrará títulos en su nuevo estadio

El nuevo Rosabal Cordero tendrá "La esquina del campeón", un escenario donde el Herediano celebrará sus títulos.

Quedará en una de las esquinas del nuevo estadio, adyacente al hotel que se construirá.

Así se desprende de este video suministrado este lunes por el Team.

La construcción del Rosabal Cordero inició en el 2020 y aún continúa.