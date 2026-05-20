La 32 del Herediano llegó con una hazaña inédita en su historia

El Herediano conquistó su ansiado título 32 y lo hizo como el mejor equipo del Clausura 2026 y sin dejar ninguna duda.

Pero también esa estrella llegó de una forma nunca antes vista en su historia.

El Team logró obtener el campeonato sin disputar una gran final, algo inédito en su historia.

Así se convirtió en el octavo equipo que logra festejar sin tener que disputar una gran final.

El primero fue el Saprissa en el Torneo de Invierno 2016, mientras que el último fue precisamente Alajuelense en el certamen anterior.

Incluso, llevamos un año sin necesidad de disputar una gran final nacional entre el ganador de la primera fase ante el primer lugar de la fase final.

Anteriormente, lo consiguieron también Saprissa en cuatro ocasiones, Alajuelense en dos y San Carlos una sola vez.

Esto remarca que la estrella 32 del Team fue un gran premio a su regularidad.

Equipos campeones sin necesidad de gran final:

Saprissa- Invierno 2016

San Carlos -Clausura 2019

Saprissa - Clausura 2020

Alajuelense - Apertura 2020

Saprissa - Apertura 2023

Saprissa - Clausura 2024

Alajuelense - Apertura 2025

Herediano - Clausura 2026







