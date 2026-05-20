La 32 del Herediano llegó con una hazaña inédita en su historia
Los rojiamarillos fueron sin duda el mejor equipo del torneo de inicio a fin.
El Herediano conquistó su ansiado título 32 y lo hizo como el mejor equipo del Clausura 2026 y sin dejar ninguna duda.
Pero también esa estrella llegó de una forma nunca antes vista en su historia.
El Team logró obtener el campeonato sin disputar una gran final, algo inédito en su historia.
Así se convirtió en el octavo equipo que logra festejar sin tener que disputar una gran final.
El primero fue el Saprissa en el Torneo de Invierno 2016, mientras que el último fue precisamente Alajuelense en el certamen anterior.
Incluso, llevamos un año sin necesidad de disputar una gran final nacional entre el ganador de la primera fase ante el primer lugar de la fase final.
Anteriormente, lo consiguieron también Saprissa en cuatro ocasiones, Alajuelense en dos y San Carlos una sola vez.
Esto remarca que la estrella 32 del Team fue un gran premio a su regularidad.
Equipos campeones sin necesidad de gran final:
Saprissa- Invierno 2016
San Carlos -Clausura 2019
Saprissa - Clausura 2020
Alajuelense - Apertura 2020
Saprissa - Apertura 2023
Saprissa - Clausura 2024
Alajuelense - Apertura 2025
Herediano - Clausura 2026