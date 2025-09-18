Kenneth Vargas revela por qué regresó de Europa

El delantero Kenneth Vargas está de regreso al Herediano, luego de su paso por el Heart of Midlothian FC de Escocia.



El departamento de prensa del Team compartió un video en el que Vargas detalló por qué decidió regresar al club rojiamarillo.

“La decisión de volver fue para tener minutos, poder jugar, tener ritmo de juego y está cl﻿aro que estamos en una etapa importante con la Selección. Espero hacer las cosas bien en Herediano, ser tomado en cuenta para La Sele y llegar con un ritmo de juego diferente a lo que fue la última vez”, comentó Vargas.

El atacante dijo estar agradecido con Jafet Soto y el Herediano por abrirle las puertas para esta nueva etapa en el equipo rojiamarillo.



“Agradecido con Herediano por la oportunidad que me están dando, se siente muy bien saber que me abrieron las puertas tan fácil. Siento que aquí tengo un lugar para venir y muy contento de poder aportarle al equipo”, añadió.

Por último, el futbolista dijo que tuvo el respaldo de la dirigencia florense desde que se dio el primer contacto.



“No pensé en otra más. Lo hablé con Jafet y la gerencia, desde el primer momento estuvieron de acuerdo en que regresara, eso me tranquilizó mucho y me alegra saber que aquí tengo un segundo hogar”, concluyó.

