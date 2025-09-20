Kenneth Vargas: "Queremos ser campeones otra vez"

Herediano busca que, en la segunda mitad de la fase inicial del Apertura 2025, el equipo retome su camino hacia el campeonato.

Un golpe clave para conseguirlo es la llegada de Kenneth Vargas a las tiendas florenses.

El atacante llega a préstamo desde el Hearts of Midlothian de Escocia, donde, pese a su talento, buscó una oportunidad para mantener su ritmo competitivo.

"Estamos bastante motivados, veo una motivación muy grande en el equipo, queremos ser campeones otra vez”, apuntó el delantero.

Vargas tiene claro que su regreso a Herediano tiene dos metas: la primera es ganar el cetro nacional y la segunda es mantenerse activo en medio de la eliminatoria mundialista con La Sele.

"Vengo bastante motivado. Creo que está en mí todo lo que puedo hacer aquí. Tengo una mentalidad diferente a la que tenía cuando me fui; ya pasé dos años y medio en Europa y venir aquí me motiva para agarrar ritmo y mantener mi nivel de competencia. La decisión que tomé en lo personal fue para tener minutos, para jugar y mantener el ritmo de juego”, aseguró.

Esta tarde, los rojimarillos de Hernán Medford se medirán con Puntarenas, una oportunidad para apuntar hacia la zona de clasificación.